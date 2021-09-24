Küçük Ayı Takım Yıldızı Nedir Ve Nereyi Gösterir? Küçük Ayı Takım Yıldızı Anlamı, Özellikleri Ve Hikayesi

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Gökyüzü bilimiyle ve yıldızlarla ilgili olan bireyler küçük ayı takım yıldızını efsanesi de dahil olmak üzere mutlaka bilmektedir. Küçük ayı takım yıldızı da kuzey yıldızı ve kutup yıldızı gibi en bilindik takım yıldızları arasında yerini almaktadır.

Küçük Ayı Takım Yıldızı Nedir?

Büyük kepçeye çok benzeyen fakat küçük kepçe olan tam bir takım yıldızı olmayan fakat buna rağmen 88 takım yıldızı arasında yer alan yıldızın ismi küçük ayı takım yıldızıdır.

Büyük kepçenin işareti tarzında yer alan küçük kepçenin kesesinin sonunda bulunan parlakça olan yıldızların en özel ismi ise kutbun bekçileridir.

Küçük Ayı Takım Yıldızı Nereyi Gösterir?

Küçük ayı takım yıldızının en önemli ve en parlak yıldızı kutup yıldızı olarak bilinmektedir. Bu yıldız ise dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda yer almaktadır. Dolayısıyla da diğer gök cisimlerinin yanında yerini değiştirmemektedir. Gün boyunca yer değiştirmeyen bu yıldız her zaman kuzeyi göstermektedir.

Küçük Ayı Takım Yıldızının Anlamı Nedir?

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Küçük ayı takım yıldızının en büyük anlamı bu kümede kutup yıldızının yer almasıdır. Gökyüzünün yıldızlarla kaplı olduğu bir gecede her zaman aynı yerde ve birbirine yakın duran yıldız toplulukları görülecektir.

Bu yıldızlar bazen bir hayvana bazen bir çiçeğe bazen de değişik şekillere benzetilmektedir. İşte bu yıldızlar toplu halde yer alarak tüm takım yıldızlarını oluşturmaktadır.

Takım yıldızlarının değişik ve birbirinden farklı isimleri bulunmaktadır. Küçük ayı, büyük ayı, yelken, başak, terazi, üçgen, boğa, yılan, akrep, balık, sinek, tavşan, saat, ocak, güvercin, balina, kral, cennet kuşu bu 88 takım yıldızlarından sadece birkaç tanesinin ismidir.

Küçük Ayı Takım Yıldızı Özellikleri

Küçük ayı takım yıldızının özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

Bu takım yıldızı tam olarak 7 yıldızdan oluşmaktadır.

Kümede toplamda 23 yıldız bulunan yıldızlardan bir tanesinin gezegeni olduğu bilinmektedir.

Küçük ayı takım yıldızının içinde bulunan bu yıldız kümesinin alanında yer alan en yakın yıldızın yaklaşık olarak 71 ışık yılı uzakta olduğu hesaplanmış bir bilgidir.

Kutup yıldızı küçük ayı takım yıldız kümesinin içinde yer almaktadır ve en parlak yıldız olma özelliğine sahiptir.

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Bu grupta yer alan 7 adet yıldız parlaklık derecesine göre sıralanmaktadır.

İşte bu yedi yıldızın isimleri şöyledir; Kutup yıldızı, Kochap, Ferkad, Yildun, Urodelus, Alifa Al Farkadain, Anwar Al Farkadain şeklindedir.

Kutup yıldızı 430 ışık yılı uzaklıktadır.

Kochap 126 ışık yılı uzaklıktadır.

Ferkad yıldızının ışık yılı uzaklığı ise 480 dir.

Yildun yıldızının ışık yılı uzaklığı 185 dir.

Urodelus yıldızının ışık yılı uzaklığı da 347 dir.

376 ışık yılı uzaklıkta bulunan küçük ayı takım yıldızı ise Alifa Al Farkadain dir.

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97 ışık yılı uzaklıkta bulunan küçük ayı takım yıldızı da Anwar Al Farkadain dir.

Küçük Ayı Takım Yıldızı Hikayesi

Küçük ayı takım yıldızının oldukça etkileyen bir efsanesi yani hikayesi bulunmaktadır. Kıskanç Hera yani Zeus'un eşi ve ablası Zeus ile birlikte olan Callisto'yu efsaneye göre büyük bir ayıya çevirmiştir.

Bu olayın üzerine Zeus da Callisto ve oğlunu buluşturmak istemiştir. Zeus bu buluşma için Callisto büyük ayı takım yıldızına dönüştürürken oğlunu da küçük ayı takım yıldızına çevirmiştir. Böylece anne ve oğul gökyüzünde büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızı olarak kavuşmuştur.