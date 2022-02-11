Küba nerede, nasıl bir ülke? Küba'da gezilecek yerler, dini, para birimi ve nüfusu

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Ülkeler gezisine çıkacak bireyler gidecekleri ülkeyle ilgili ön bir araştırma yaparlar. Bu araştırmalar sayesinde gezilecek yerleri daha konforlu gezerler. Para birimi ve nüfusuyla ilgili bilgi sahibi olarak gittiklerinde şaşırmaz ve buna göre davranırlar. Her ülkenin bir yaşam tarzı, bir para birimi, istatistik nüfus bilgisi hatta dini inancı olmaktadır. Küba bu özel ülkelerden bir tanesidir.

Küba Nerededir?

Resmi olarak bakıldığında Küba Cumhuriyeti Karayiplerinde yer alan ada ülkesi Küba ülkesidir. Bu ülke başlıca Küba adasından meydana gelir. Bunun dışında birçok takımadası da Küba sınırları içindedir. Küba ülkesinin başkenti ve en büyük şehri ise Havana şehri olarak bilinmektedir. Bu şehirden sonra Küba ülkesinde ikinci büyü şehir olarak gelen ise Cuba şehridir.

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Küba ülkesinin kuzeyinde Birleşik Devletler bulunmaktadır. Meksika ve Bahamalar ülkenin batısında yer almaktadır. Jamaika ve Cayman adaları ülkenin güneyindedir. Haiti ve Dominik Cumhuriyeti ülkenin güney doğusunda yer alarak buraya kadar uzanmaktadır.

Küba 1902 senesinde Birleşik Devletlerden resmi bağımsızlık kazandı. Bu zamana kadar İspanya ülkesinin bir toprağı olarak kalmıştır. En kalabalık ada milleti bu ülkede yaşamaktadır. Küba ülkesi Kuzey Amerika Kıtası'na aittir.

Küba Nasıl Bir Ülkedir?

Karayip Denizi Kuzey Amerika kıtasının bir parçasıdır. Küba ülkesi de bir ada ülkesi olarak kalabalık insanların yaşam sürdüğü Karayip Denizi üzerinde bulunarak küçük bir ülke konumundadır.

Küba ülkesi hakkında büyüleyici gerçeklere ulaşılmaktadır. Örneğin Küba ülkesine sadece bir kez kar yağdığı bilinmektedir. Küba ülkesinde yaşam her birey tarafından merak edilmektedir. Renkli bir ada ülkesi olarak bilinmektedir.

Bu ülkenin ekonomisi düzeltilmeye çalışılmaktadır. Ülke yıllardır Castro ailesinin yönetimindedir. Bu ekonomik iyileştirme ülkenin doktorları tarafından gerçekleştirilmektedir. Çünkü Küba tıp bilgisinde dünyaya liderlik ederek medikal turizm de gelişme göstermektedir.

Küba ülkesinin halkının yaşam tarzı oldukça aile içindedir. Her bayram parti yapılmaktadır. Canlı, hayat dolu ve dans etmeyi seven insanlarla doludur.

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Küba ülkesi hakkında şaşırtıcı bir diğer bilgi ise dünyanın en yüksek okur yazarlık oranına sahip ülkelerden biri olmasıdır. Küba yemekleri de yöresel lezzet anlamında dikkatleri üzerine çekmekte ve oldukça farklı görülmektedir. Baharat içeren yemekler bolca bulunmaktadır. Pilav, muz, siyah fasulye, kıyılmış sığır eti ana yemeklerin içinde sıklıkla yer almaktadır.

Küba'da Gezilecek Yerler

Küba'da gezilecek çok fazla yer bulunmaktadır. Bu yüzden Küba ülkesi gezisine çıkmadan önce zamanınızı bol ve iyi ayarlamanız gerekmektedir.

İlk olarak Küba ülkesinde gezilecek yerlerin en başında ülkenin başkenti olan şehir Havana şehri gelmektedir. Bu şehirde hızlı değişim süreci net bir şekilde görülmektedir. Küba ülkesi ruhu tam olarak bu şehirden alınmaktadır. Eski ve yıkık dökük gözükmektedir. En az iki günlük bir süreyi bu şehrin gezisine ayırmanız lazımdır.

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Turkuaz renkli bir deniz ve inci beyazı bir plaj isterseniz Küba ülkesinde Varadero şehrini gezmeniz gerekmektedir. Bir günü bu plaja ayırmanız yeterli olacaktır.

Ufak bir sahil kasabası gezmek isterseniz Playa Giron şehri ideal olacaktır. Bu şehirde dalış yapmak dışında pek çok yapılacak etkinlik bulabilirsiniz. Bu sempatik şehrin farklı bir mimarisi vardır. Gezmek için dört saat yeterli olacaktır.

Küba ülkesinde köy hayatını görmek için Vinales şehrini gezmeniz önerilmektedir. Vinales Milli Parkı koruma altında olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Dünyanın en kaliteli tütünleri de burada yetişmektedir. Bir veya iki gün bu şehri gezmek için yeterlidir.

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Che Guevara'nın şehri olarak bilinen yer Santa Clara beldesidir. Küba ülkesinde gece hayatının nasıl olduğunu merak edenler Santa Clara'ya uğramalıdır. En fazla bir gün bu yerde geçirilebilir.

Küba ülkesini gezenler en favori yer olarak sona sakladığımız Trinidad şehrini işaret etmektedir. Bu şehir 1500 yıllarında kurulmuştur. Bu şehir eski bir yerleşim yeri olarak koloniyal ruhunu en fazla saklamış bir yerdir. Bu şehri gezmek için iki hatta üç gün ayırmalısınız.

Küba'nın Dini Hakkında Bilgi

Öncelikle bilinmesi gereken Küba ülkesinde resmi bir din olmadığıdır. Küba ülkesinin başkenti olan Havana şehri komünizmle yönetilmektedir. Bu yüzden de bu şehirde daimi yaşayan Müslüman halk cami yapılmasını istemektedir.

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Küba ülke geneline baktığımızda dini açıdan Roma Katolikliği resmi din olmamasına rağmen sıklıkla kullanıldığını görmekteyiz. Mavi ve beyaz şeritleri olan yatay bayrak Küba ülkesinin bayrağıdır. Kırmızı bir üçgen bayrağın sol tarafında ve ortasında bir yıldızla bulunmaktadır.

Küba'nın Para Birimi

Küba'nın para birimi düşünülenin aksine karmaşık değildir. Resmi Küba para birimi Küba pesosu olarak bilinmektedir.

Küba ülkesinde 1994 senesinden beri 2 farklı para birimi kullanılmaktadır. Kafa karışıklığı yaratan bilgi ise bu bilgidir. Bu iki para birimi ulusal peso ve dönüştürülebilir peso olarak bilinmektedir.

Küba ülkesinin amacı ise 1990 yılların zorlu iktisadi koşullarından doğan bu durumu ortadan kaldırmaktır.

Küba'nın Nüfusu

Küba ülkesinin nüfusu dendiğinde tüm insanların kafasında kalabalık bir nüfus belirmektedir. Bu bilgi doğru ve haklı bir bilgidir. Küba ülkesi 11 milyonu aşkın insanın yaşadığı bir ülkedir. 2020 senesine göre yapılan istatistikler doğrultusunda Küba ülkesinin nüfusu 11,33 milyon olarak belirlenmiştir.

Bununla beraber bu ülke Karayiplerde en geniş yüz ölçümüne sahiptir. Ülkede tropikal iklim yaşanmaktadır. Küba adasının etraf sular tarafından ılık hale gelmiştir. Küba adasının kasırgalara açık hale gelmesinin nedeni ise Karayip denizinin sıcak suları ve Meksika körfezinin karşısında olmasıdır.