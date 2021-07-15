Kuark nedir, nerede bulunur? Quark faydaları nelerdir?

Süt kullanılarak peynir mayası ile beraber elde edilen quark, besin kaynakları noktasında en merak edilen ürünlerden biridir. Özellikle sağladığı faydalar üzerinden ilgi çeken bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Tabii nerede bulunacağı ve nasıl tüketileceği gibi pek çok soru da yine ön plana çıkıyor.

Quark Nedir?

Peynir mayası üzerinden elde edilmiş, yağlı ya da yağsız oranı ayarlanmış sütten üretilen taze peynir çeşidine kuark denir. Aynı zamanda sütün peynir mayası ile bekletilmesi üzerinden, pıhtılaşma kapsamında peynir altı suyunun kalan süt ürünü olarak anlatılır. Bir nevi lor şeklinde de ifade edilmektedir. Özellikle yükselmiş olan asidik süt ile beraber, proteinlerin katı lor kütlelerine dönüşmesi üzerinden elde edilmektedir. Mutfakta lezzetli tüketilebilecek olan yiyecekler arasında yer alan quark, özellikle sağladığı faydalar ile beraber ön plana çıkıyor. Bu sebepten dolayı faydaları ve ne işe yaradığı gibi sorular merak edilmektedir.

Quark Nerede Bulunur?

Quark özellikle peynir mayasında bulunur ve maya üzerinden elde edilir. Özellikle sütün peynir mayası ile pıhtılaşması beklenmesi suretiyle oluşur. Bu oluşum üzerinden lor şekilde bir görünüm elde eden quark, her yerden herkesin tüketebileceği bir besin kaynağı haline gelir. Bu bağlamda quark günlük yaşam içerisinde pek çok farklı yerden elde edilebilir. Özellikle marketler ile beraber peynircilerden sağlamak mümkün. Diğer yandan internet siteleri üzerinden online satış ile beraber bu ürün elde edilebilir. Tabii nasıl yapıldığı öğrenilmek suretiyle evde bireysel olarak birçok kişi kendi de bu ürünü yapabilir.

Quark Faydaları Nelerdir?

Herhangi bir katkı maddesi eklenmeden hazırlanmış olan kuark, günümüzde en lezzetli ve faydalı besin kaynakları içerisinde yer alıyor. Özellikle birçok farklı vitamin kaynağı olması ile beraber protein ve mineler yapılarına da sahiptir. Bu bağlamda vücut için fiziksel açıdan önemli sağlık getirileri olduğunu söylemek mümkün.

- Yararlı bakteriler sayesinde İnce bağırsaktaki laktozu parçalar.

- Üretmiş olduğu laktik asit ile zararlı bakterileri öldürür.

- Yine yararlı bakteriler sayesinde K vitamini üretimi elde edilir.

- Protein metabolizmasının sürdürülebilmesini sağlayan asitler içerir.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

Bu şekilde yukarıdaki sağladığı birçok önemli katkı ile quark oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Özellikle kalsiyum bu ürün içerisinde tamamen çözülmüş olarak elde edilmektedir. Aynı zamanda peynir suyu proteini de içerdiğini söylemek mümkün. Yani 7'den 70'e herkesin dengeli şekilde ve rahatlıkla tüketebileceği önemli besin kaynakları arasında geliyor.

Quark Nasıl Tüketilmelidir?

Bu önemli besin kaynağı içerisinde en merak edilen konular arasında nasıl tüketilmesi gerektiği geliyor. Özellikle meyve karışımı üzerinden de tüketildiği için bu konuda kafalar biraz karışabilmektedir. Yani meyveli mi yoksa sade mi tüketileceği merak ediyor. Ancak daha az katkı maddesi içerdiğinden dolayı sade tüketilmesi çok daha önemlidir. Zira sade quark protein katkısı meyveli quarka göre çok daha önemli bir noktaya ulaşmaktadır.

Bu sebepten dolayı herhangi bir yerden quark ürünü satın alırken mutlaka sade tüketilmesine özen gösterilmelidir. Tabii bu ürünün sunduğu faydaları elde etmek için elbette isteğe bağlı olarak meyveli şekilde de tüketmek mümkün. Günümüzde birçok farklı yerden bu ürünü elde etme ve tüketme şansı bulunmaktadır.