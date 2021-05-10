Kuantum Nedir? Kuantum Fiziği Ve Evreni Hakkında Bilgiler

Kuantum bir mekaniktir. Bir kuramdan oluşmaktadır. Fizik konusu bu kuramla ilgilenmektedir. Bilim dalı olarak geçen kuantum fiziği madde, ışık, atom gibi anlamlarla ilgilenir.

Kuantum Nedir?

Bir mekanik olan kuantum, madde ve ışığın atom ve atom altı seviyelerinde meydana gelen davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Kuantum mekaniği iki farklı isimle de anılır. Bu isimler nicem mekaniği ve dalga mekaniğidir.

Kuantum terimi yani anlamı bir örnekle çok daha iyi anlaşılacaktır. Kendi evinizin mutfağına bir kavanoz ile girdiğinizi düşünün. Bu kavanozu mutfak dolaplarının raflarından birine koymaya karar verin. Kavanoz ancak raflara koyulabilir ya da tezgahın üstüne bırakılabilir. Rafların arasına koymanız mantıksızdır.

Fizik terimleriyle bu örnekte konuşulması gereken rafların seviyeleri olduğudur. Mutfağın kuantize olduğu söylenilebilir. Bu da rafların seviyelerden oluştuğunu açıklar. Kuantum fiziğinde her şey seviyelerden oluşmuştur. Anlamak bu fiziğin karmaşıklığından dolayı oldukça zordur.

Kuantum Fiziği Hakkında Bilgiler

Kuantum kuramı dünyanın nasıl birbirine kenetlendiğini anlamak açısından önem taşımaktadır. Böylece işin özü daha rahat anlaşılır.

Kuantum fiziğinin temeli her şeyin dalgalardan oluştuğudur. Taneciklerin bile dalgalardan oluştuğunu savunur. Evrendeki her olgu hem tanecik hem de dalga özelliklerine sahiptir.

Kuantum fiziği ayrık içeriklidir. Kelime anlamı olarak kuantum, ne miktarda ne kadar anlamlarına gelmektedir. Bu durum da, modellerin ayrık miktarlara sahip olduğunu yansıtır. Kuantum alanında bulunan enerji, temel enerjilerin tam sayı katları şeklinde bulunur. Işık ise frekans ve dalga boyuyla ilişkilendirilir.

Kuantum fiziği olasılığa dayalı bir fiziktir. Yapılan bir deneyin bile sonucunu kesin olarak tahmin etmek imkansızdır. Bu da fiziğin olasılığa dayalı olduğunu gösterir.

Kuantum fiziği sihir ve büyüden uzak bir kavramdır. Bunu ispatlayan ise fizikçilerin bu konuyla ilgilenip bir bilim dalı olduğunu göstermesidir. Günlük hayattaki diğer fizik kurallarına göre tuhaf karşılansa da bu fizik ilkeler ve kurallar tarafından sınırlandırılmıştır.

Kuantum fiziği birbirinden uzak yerlerde yapılan ölçümlerin bile birinin sonucunu diğerini belirlediği görülmüştür. Bu da fiziğin yerel olmadığını gösterir.

Kuantum fiziği günlük hayatta ki deneyimlerden çok farklı tahminleri içerir. Kuantum fiziği dünyayı farklı açıdan algılayan hayvanlar için sıra dışı olmayabilir. Bunun nedeni ise nesneler büyüdükçe etkinin azalmasındandır. Bu da kuantum fiziğinin genellikle çok küçük olduğunu gösterir.

Kuantum Evreni Hakkında Bilgiler

Kuantum evreni günlük yaşantıda karşılaşılan olayların duyu organları ile algılanmasına ters bir evrendir. Bu yüzden de çoğu insan kuantum evrenini anlamaktan kaçınır ve korkar.

Evren normalde katı, sıvı ve gaz olarak algılanırken kuantum evreni bilim kurgu olgularıyla evreni algılar. Geçmiş ve geleceğe dayalı yorumlar sebep ve sonuç ilişkisi ile düşünülürken kuantum evreni gerçeği farklı sunar. Çünkü bu evren gerçeği olduğundan farklı algılar.

Bu da kuantum evrenini inceleyenler de aslından evrenin bilindiği gibi oluşmadığını ve gerçeğin farklı bakış açısını keşfeder. Yani kuantum evreni kişilere bambaşka bir gerçeklik sunar.

Duyu organları basılan zeminin insanlara hareketsiz olduğunu söylese bile her birey bilir ki gezegen saatte kilometrelerce dönerek ilerlemektedir. İşte kuantum evreni o hareketsiz olan zemin ile ilgilenir. İnsanların duyu organlarıyla algıladığı zemin ile ilgilenmez.

Evrenin sırları, insanların görebildikleri ile ilgili değildir insanların göremedikleri ile ilgili sırları içermektedir. Kauntum evreni bu sırlarla ilgilidir.

İnsanların boyutunda bir maddenin ilerleyişini ifade eden belirli bir mesafeyi gitmesinden geçer. Oysaki maddenin içinde durum böyle ilerlemez. Elektronlar belirli bir yörünge izlemek zorunda değildir. Hatta insan boyutunda algılanan o mesafeyi gitmek zorunda değildir. Kuantum evreni maddenin bakış açısından evrene bakar insanların boyutundan maddeye bakmaz.