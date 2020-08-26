Kronik rahatsızlığı olan öğrenci devamsız sayılmayacak

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılı boyunca doğabilecek aksaklıklarının önüne geçebilmek, daha kaliteli ve sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirebilmek adına okullara bir açıklama yazısı gönderdi. 2020-2021 ders yılının 21 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtilen yazıda, okulların gerekli hijyen koşullarını sağlaması için hazırlanan kılavuz doğrultusunda çalışmaların yapılması gerektiği hatırlatıldı.

SALGIN SÜRESİNCE UZAKTAN EĞİTİM ALABİLİRLER

Yazıda, kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili konuya da yer verildi. Resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanlar, bu durumuna ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurabilecek. Bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini Covid-19 salgını sürecince uzaktan eğitimle sürdürmeleri yönünde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak. Konuyla ilgili MEB yetkililerinden alınan bilgide şu ifadelere yer verildi:

"Veliler okul müdürlüklerine başvurabilecekler. Kronik hastalığı olan çocuklar devamsız sayılmayacak. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar. Çok zorlamıyoruz veliyi, tereddütü olan varsa rapor alarak başvurabilecek. Aile hekiminden de raporu alabilirler. Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterler bağlamında biz bu imkanı vereceğiz."

İLK DERS SAATİ VALİLİKLERCE BELİRLENECEK

Hazırlanacak çalışma takviminde ilk dersin başlama saati valiliklerce belirlenecek. Bu belirlenirken COVID-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınacak. İlk ders saati, taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin durumu, özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsade edilmemesi bakımından gün ışığından daha fazla yararlanmalarını temin edecek şekilde belirlenebilecek.

KAYITLARDA BELGE İSTENMEYECEK

Okullara kayıt işlemleri yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Yazıda kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmeyeceği de belirtildi. Ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediğinden kuşku duyulan durumlarda köy veya mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırmanın yapılarak aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılması gerektiği hatırlatıldı.

KAYIT PARASI VEYA BAĞIŞ ALINMAYACAK

Yazıda okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya bağış alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğu da vurgulandı. Bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacağı ifade edildi.

E-NABIZ'DAN RAPOR ALINABİLİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasından Covid-19'a karşı riskli kronik hastalığı bulunanlar rapor alabiliyorlar. e-Nabız uygulamasına girildiğinde 'Covid-19 (Kronik Risk Durumu)' sekmesi yer alıyor. Bu sekmeye tıklantındığında risk grubundaki kişiler için bir rapor çıkıyor. Kişiler, bu belgeyle ilgili yerlere başvurulabiliyor.