Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kriter Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kriterin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Kriter Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Kriterin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Eş anlamları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler farklı sözcükleri araştırabiliyor. Eş anlamı merak edilen kriter kelimesi de kişilerce araştırılan bir kelimedir. Kriter kelimesinin hangi eş anlamlara sahip olduğu konusuyla ilgilenenler farklı kaynaklarda araştırma yaparak eş anlamlarını öğrenmek istiyor. Kriter kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kriterin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) hakkında sizler için detayları derledik.

Haberin Devamı

 Günümüzde kullanılan kriter kelimesinin belirli bazı eş anlamları bulunuyor. Kriter kelimesi yerine bireyler, kıstas ve ölçüt kelimelerini tercih edebilir. Birbirleriyle eş anlamlı olan kelimelerdir. 

 Kriter Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Eş anlamları konusunda yetersiz olduğunu düşünenler internet sitelerinde eş anlam konularını inceleyebiliyor. Eş anlam, farklı kelimelerin aynı anlamı taşımasıdır. Kriter kelimesi ele alındığında anlam bakımından eş anlamları oldukça merak ediliyor. Kriter sözcüğünün yerine kullanılabilecek tüm kelime çeşitleri kişilerce öğrenilmek isteniyor. 

 Kriter kelimesinin yerine bir kelime kullanılabilmesi için aynı anlama sahip olması gerekiyor. Ölçüt kelimesi, kriter kelimesiyle aynı anlama sahiptir. Aynı anlama sahip olan kriter ve ölçüt kelimeleri birbirleriyle eş anlamlı olan kelimelerdir. 

Haberin Devamı

 Kriterin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 Kriter kelimesinin eş anlamlarını daha iyi öğrenmek isteyenler örnek cümleler araştırabiliyor. Sahip olduğu eş anlamlarıyla ilgili kurulan örnek cümleler kişilerin görmek istediği bir konudur. Kriter kelimesinin eş anlamı ile kurulan örnek cümle şu şekildedir; 

Onların belirlediği ölçütlere iki yıldır uyuyoruz.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF