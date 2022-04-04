Kriter Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kriterin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Günümüzde kullanılan kriter kelimesinin belirli bazı eş anlamları bulunuyor. Kriter kelimesi yerine bireyler, kıstas ve ölçüt kelimelerini tercih edebilir. Birbirleriyle eş anlamlı olan kelimelerdir.

Kriter Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamları konusunda yetersiz olduğunu düşünenler internet sitelerinde eş anlam konularını inceleyebiliyor. Eş anlam, farklı kelimelerin aynı anlamı taşımasıdır. Kriter kelimesi ele alındığında anlam bakımından eş anlamları oldukça merak ediliyor. Kriter sözcüğünün yerine kullanılabilecek tüm kelime çeşitleri kişilerce öğrenilmek isteniyor.

Kriter kelimesinin yerine bir kelime kullanılabilmesi için aynı anlama sahip olması gerekiyor. Ölçüt kelimesi, kriter kelimesiyle aynı anlama sahiptir. Aynı anlama sahip olan kriter ve ölçüt kelimeleri birbirleriyle eş anlamlı olan kelimelerdir.

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Kriterin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

Kriter kelimesinin eş anlamlarını daha iyi öğrenmek isteyenler örnek cümleler araştırabiliyor. Sahip olduğu eş anlamlarıyla ilgili kurulan örnek cümleler kişilerin görmek istediği bir konudur. Kriter kelimesinin eş anlamı ile kurulan örnek cümle şu şekildedir;

Onların belirlediği ölçütlere iki yıldır uyuyoruz.