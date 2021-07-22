Kriko Nedir, Ne İşe Yarar? Krikoların Çalışma Mantığı Ve Kriko Çeşitleri..

Kriko, her araçta her zaman bulunması gereken bir alettir. Kullanışlı ve küçük olduğu için araçların bagajlarında kolaylıkla muhafaza edilebilir.

Kriko Nedir?

Kriko, her araçta bulunması gereken bir alettir. Küçük ve kullanışlı bir alet olduğundan dolayı araba bagajında rahatlıkla muhafaza edilebilir. Aynı zamanda arabada herhangi bir sorun çıkması durumunda kullanılacak olan ilk alet, krikodur. Yani araç kullanan kişiler için bu alet vazgeçilmezdir.

Kriko Ne İşe Yarar?

Kriko, her araçta bulunması gereken özel bir alettir. Araçta bir sorun çıktığı zaman kullanılacak olan ilk alet krikodur. Araç krikosu, aracın arıza yapması durumunda kullanılır. Aracın alt kısmında tamir yapılabilmesi için araç yerden bir miktar uzaklaştırır. Yani aracı havaya kaldırmaya yarar. Bu sayede araç, bulunduğu yerde alttan kolaylıkla tamir edilebilir.

Büyük yükleri kriko çeşidinin özelliğine göre istenilen yüksekliğe kadar kaldırması mümkündür. Elle kaldırılması zor ya da imkansız olan büyük eşyaların kaldırılmasında krikolar büyük rol oynar. Özelliği sayesinde kolaylıkla ağır ve büyük hacimli eşyaları ve yükleri kolaylıkla fazla güç harcamadan kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda hiçbir emek sarf etmeden tüm bu işlemleri krikonun özelliği sayesinde yorulmadan yapabilirsiniz.

Krikoların Çalışma Mantığı ve Kriko Çeşitleri

Kriko, aracın kaldırılmasını sağlar. Kısacası, elle kaldırılması mümkün olmayan her şey kriko ile kolaylıkla havaya kaldırılabilir. Aynı zamanda pek çok kriko çeşidi vardır. Bunlardan başlıcaları ise, araç, vidalı, elektrikli ve hidrolik krikolardır. Hidrolik kuvvetin desteği ile birlikte pompalarda kullanılan kriko, günümüzde de pek çok alanda kullanılıyor. Hidrolik krikolar günümüzde farklı birbirinden çok farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor ve çok ağır yüklerin kaldırılmasında etkili ve hızlı bir kullanım imkanı sunuyor.

Mekanik Kriko Çeşitleri

Vidalı kriko modelleri, bir tona kadar yük taşıyabiliyor. Emniyetli olan bu modeller, aynı zamanda kaldırdığı yükü istenildiği kadar havada tutma özelliğine de sahiptir. Bir levye yardımı ile anahtar kontrol edilen bu krikolar çok kolay ve kullanışlıdır.

Hidrolik krikolar ise, iki farklı silindir yardımı ile çalışır. Küçük çaplı silindir ve az miktarda kuvvet ile çalışır. Silindir içinde bulunan sıvıda ki basınç büyük silindirin pistonuna doğru giderek üzerindeki yükü yukarı doğru kaldırır. Kaldırılan yük geri indirildiği zaman ise, bir kapağın açılması ile birlikte sıvı deposuna alınır ve yük aşağıya doğru indirilir.

Oto krikoları, dişli bir çubuk özelliği ile hareketinde bir çubuk bir diş mesafesi ağırlığında yukarıya bir taşıyan özelliğe sahiptir. Kol serbest bırakıldığı zaman ise, tırnak dişi tutar ve istenildiği zaman tırnak boşa çıkarılarak havadan ağırlık aşağıya doğru indirilir. Oto kriko kapasitesi yaklaşık olarak yirmi beş ton büyüklüğündeki ağırlıkları kaldırma özelliğine sahiptir.

Kriko Nasıl Kullanılıyor ve Güvenli Midir?

Krikolar, ağır yükleri sadece birkaç saniye içinde zorlanmadan krikonun özelliğine göre yerden bir miktar yukarıya kaldırmanıza yardımcı olur. Krikolar, günümüzde her araçta bulunması gereken küçük hacimli ve ufak bir alettir. Daha profesyonel krikolar ise, daha çok tamircilerde ve benzeri alanlarda tercih kullanılır. Krikoların, kullanımı kolaydır ve hidrolik bir şekilde çalışır. Bu sayede yerden yükseğe kaldırmak istediğiniz büyük ve ağır cisimleri zorlanmadan hızlı ve kolay bir şekilde havaya kaldırabilirsiniz.