Kreps döngüsü nedir, nerede gerçekleşir ve kaç atp oluşur? Kreps döngüsü aşamaları

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Hayvan, mikroorganizma, mantar ve bitki gibi çoğu hücre türünde kreps döngüsüne rastlanmıştır.

Kreps Döngüsü Nedir?

Kreps döngüsü canlı hücrelerin enerji elde etmek için besinleri kullanmasındaki son kimyasal süreçtir. 1937 yılında Adolf Krebs tarafından ortaya koyulmuştur ve hayvan, bitki, mantar gibi birçok hücre türünde bu döngüye rastlanmıştır. Kreps döngüsü sonrasında iki mol pirüvik aitten 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, 2FADH2 oluşur.

Kreps döngüsü asıl olarak oksijenlik solunumun glikoz evresinin sonrasında gelen aşamasıdır. Bu reaksiyon mitokondride gerçekleşir. Bu işlemden önce molekül ve pirüvik asit önce mitikondriye geçer ve her basamaktaki NAHD2, FADH2 elektron taşıma sistemine aktartılmış olur. Glikozun evresinde tüm glikoz parçalanır ve asetil koenzim-a oluşur. Bu madde kreps döngüsünü başlatan en önemli maddedir. Enerjinin ve bundan kaynaklı tüm rahatsızlıkların önlenmesi için kreps döngüsünün tam bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Tüm kimyasal reaksiyonlar canlı vücudunda aynı anda gerçekleşir.

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Kreps Döngüsü Aşamaları Nelerdir?

Kreps döngüsü aşamaları tam olarak üç şekilde gerçekleşir. Bunlar glikoliz, kreps döngüsü ve solunum zinciri olarak sayılmaktadır. Bu aşamaları ise şu şekilde açıklamak mümkündür:

Glikoz parçalanır ve CoA oluşur.

-2 derece Coa 4 derece bileşiklerle birleşerek 6 derecelik asit meydana getirir.

-6 derece bileşikten co2 ve iki tane hidrojen atomu koparak 5 derece bileşik meydana gelir.

-5 derece bileşikten bir co2 ve iki hidrojen koparak 4 derecelik bileşikler oluşur.

-4 derecelik bileşikten üç kez ayrı ayrı ikişer hidrojen atomu koptuktan sonra bu atomları NAD ve FAD tutarak molekülleri oksijenle birleştirir ve ATP'nin sentezlenmesine yardımcı olur.

Kreps Döngüsü Nerede Gerçekleşir?

Kreps döngüsü mitikondrinin organeli içerisinde gerçekleşir. Asetil-coa oluşmasıyla birlikte kreps döngüsü mitikindri matrisi içinde başlar. Burdaki amaç karbonları oksitlemek daha sonra karbondioksite dönüştürmektir. Tüm bu reaksiyonlar içerisinde oksijene ihtiyaç duyulmaktadır bu nedenle de canlıların hücresel solunumlarında oksijene ihtiyaç duyulur. Kreps döngüsünün kasların oluşması ve hücrelerin çalışması için oldukça gereklidir. Kreps döngüsü asetil grubundaki asitleri oluşturan ve coA'nın salınması ile başlayan bir süreçtir. Döngünün adı tamamen asitin oluşmasıyla ilgilidir ve gerçekleşen tüm işlemler de bununla ilgilidir.

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Kreps döngüsü araştırmalara göre yaşamın her döneminde önemli bir döngü olarak kabul edilmektedir. Kimyasal evrimin sonucu olarak canlılığın cansızlıktan doğduğunu göstermektedir. Genel anlamda bakılacak olursa kreps döngüsü insanlardan örnek verilirse havanın solunmasıyla ve yenen besinlerle hayatta kalma süreci olarak tanımlanabilir. Bunun sonucunda insanlarda enerji oluştuğundan hayattan kalma işlemi gerçekleşir ve kreps döngüsü de bu enerjinin oluşma süreci olarak kabul edilir. Enerjinin üretimini sağlayan tüm kimyasal tepkimeler bu sürecin içindedir.

Kreps Döngüsünün Görevleri Nelerdir?

Kreps döngüsü canlıların temel işlevlerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi yaratan bir döngüdür. ETZ için NADH ve FADH gibi moleküllerin sağlanması için kreps döngüsünün gerçekleşmesi gerekir. Aynı zamanda kreps döngüsü diğer tüm reaksiyonların sağlanmasına da yardımcı olmaktadır. Hayvan, bitki, canlı gibi hücrelerin yaşamlarına devam etmeleri için enerji depolamaları gerekmektedir ve bunun için gerçekleşen tüm kimyasal süreçler kreps döngüsünü göstermektedir. Kreps döngüsü asetilkoa ile başlar. Kreps döngüsü aşamaları şu şekildedir:

Amino asit - Asetilkoa

Yağ Asiti - Asetilkoa

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Asetilkoa + Okzaloasetat = Kreps Döngüsü