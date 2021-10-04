Kredi faizi nasıl hesaplanır? Kredi faizi hesaplama formülü..

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Bankalardan kredi çekerken mutlaka faizlerinin hesaplanması büyük bir öneme sahiptir. Herhangi bir yanlış işlem yapmadan ve doğru ödeme miktarı üzerinden çekim yapılması gerekir. Böylece her birey kendi bütçesine uygun şekilde yapacağı kredi çekimi ile beraber, kişisel ihtiyaçlarını giderme imkanı elde eder.

Kredi Faizi Nasıl Hesaplanır?

Günümüzde en merak edilen konular içerisinde kredi faizinin nasıl hesaplandığı geliyor. Yani burada asıl merak edilen durum kredi faizi hesaplanırken içinde bulunan unsurlardır. Çünkü bu unsurlar ele alınmak suretiyle kredi üzerine faiz hesaplaması yapılır ve taksitlendirme kapsamında işlenir

Bu doğrultuda her taksit dönemi içerisinde kalan anaparaya tekrar faiz uygulama suretiyle hesaplama yapılmaktadır. Yani bir taksit kapsamında ödeme ile beraber yeniden işlem gerçekleştirilir. Bunun yapılması için ise kalan anapara tutarı ile beraber, kredi faiz oranı çarpımı gerçekleştirilir. Aynı zamanda eklenmesi gereken birtakım vergiler ön plana çıkarılır. Bunlar içerisinde BSME ve KKDF yer almaktadır. Tabii bu vergiler konut kredisi için geçerli değildir. Bu işlem ile beraber kredi faiz oranı hesaplanır ve buna bağlı olarak taksitlendirme üzerinden kişinin ödemesi gereken miktar ortaya çıkarılır.

Kredi Faizi Hesaplama Formülü

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Kredi faiz hesaplama formülü kredi tutarı ve faiz oranları ile ilgili bir durumdur. Bu bağlamda kredi faiz oranı girişi yapılması ile beraber, toplamdaki kredi tutarı hesaplanır. Kredi faizi için her ödeme dönemi arkasından kalan anaparaya faiz yeniden uygulanır ve hesaplama gerçekleştirilir. Böylece anapara tutarı ile kredi faiz oranı çarpımı üzerinden işlem gerçekleştirilir.

Bunu bir örnek üzerinden ele almak hesaplamanın daha etkin şekilde formülü bazında görülmesine olanak verebilir. Örneğin %1,50 oran ile beraber 12 aylık 10.000 TL bir kredi tutarı çekilmiş olsun. Bu işlem sonucunda aylık olarak ödenecek tutar 934,02 TL şeklinde öne çıkmaktadır. Yani aylık ödeme kapsamında hem anapara hem de faiz ödeme işlemi gerçekleştirilir. Aşamalı olarak ay ay gidildiği zaman ise İlk ay 934,02 TL ödeme yapılır. Kalan anapara tutarı ve faiz çarpanı üzerinden 2 ay ise anapara 754,02 TL iken gelecek olan faiz 150 TL olur. Bu doğrultuda içerisindeki vergiler ile beraber etkin bir şekilde işlem gerçekleştirilir.

Bankaların Kredi Faiz Hesaplaması

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Bankaların kredi faiz hesaplaması genel olarak ortak şekilde ele alınmaktadır. Devlet güvencesi altında ve kanunlar nezdinde ele alınan unsurlar değişkenlik göstermez. Bu doğrultuda çekilecek anapara ile beraber kredi faiz oranı üzerinden çarpım eşliğinde işlem yapılır. Aynı zamanda konut kredisi haricinde hesaplamayı girecek vergiler ile beraber aylık ödeme miktarı ortaya çıkarılmaktadır. Tabii burada bankaların vermiş olduğu faiz oranları değişkenlik gösterebilir. Buna bağlı olarak ise bankaların vermiş olduğu kredi miktarı üzerinden ödenecek tutar da farklılık yaratmaktadır.

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Banka Kredisi Ne İçin Çekilir?

Amaca uygun olarak banka kredisi birçok farklı sebepten dolayı çekilmektedir.

- Konut ihtiyacı

- Araba ihtiyacı

- Borçları birleştirmek ve tek seferde aynı yerden ödemek

- Kredi kartı borçlarını ödeme

- Sağlık giderleri

- Yüklü bir harcama yapmak mecburiyetinde olmak

- Tatil giderlerini karşılamak amacıyla

Bu şekilde birçok farklı amaç ile beraber bankalar üzerinden kredi çekimi gerçekleştirilmektedir. Anapara ile beraber faiz oranı ve vergiler üzerinden yapılacak faiz hesaplama formülü kapsamında miktar ortaya çıkarılır.