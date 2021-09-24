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Kravat nasıl yazılır? TDK'ya göre Kravat kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#Kravat Nasıl Yazılır
Kravat nasıl yazılır TDKya göre Kravat kelimesinin doğru yazımı

Birçok kıyafet ve aksesuarın adı dilimize Fransızca, Hırvatça ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinden geçmiştir. O kelimelerden biri olan kravat, Hırvat anlamına gelen Croate sözcüğünden türetilmiştir. Kelime Fransızcada ise ''cravate'' şeklinde yazılır. Sözlük anlamı boyun bağı olan kravat kelimesinin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre Kravat nasıl yazılır? Kravat kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Yabancı kökenli diğer giysi ve aksesuar isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Robdöşambr 2- Bluz 3- Ceket 4- Ferace 5- Pantolon

Kravat Nasıl Yazılır?

Öz Türkçe olan kelimelerde iki sessiz harf yan yana gelmez. Kravat kelimesi ''kıravat'' şeklinde telaffuz edildiği için birçok kişi tarafından bu şekilde yazılır. Ancak kelimenin doğru yazımı ''kravat'' şeklindedir.

TDK'ya Göre Kravat Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Kravat sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

KRAVAT - Doğru

KIRAVAT - Yanlış

GIRAVAT - Yanlış

GRAVAT - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Ne kadar istemesem de iş yerinde kravat takmak zorundayım.

(Doğru)

2- Çok bunaldıysan kıravatını biraz gevşetebilirsin.

(Yanlış)

 

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