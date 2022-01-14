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Kravat nasıl yazılır? Kravat kelimesinin tdk'ya göre doğru yazılışı...

#Kravat Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Kravat nasıl yazılır Kravat kelimesinin tdkya göre doğru yazılışı...

Türkçe, kelime bakımından oldukça fazla çeşitliliğe sahip olan bir dildir. Çünkü dilimiz sadece Türkçe kökenli kelimelere yer vermez. Birçok dilden olan sözcüklerde dilimizde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak bazı sözcükler, kişileri yazılışı bakımından tereddütte bırakır. Kravat kelimesi bunlardan biridir. Kravat nasıl yazılır? Kravat kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nasıldır tüm detayları ile derledik.

 

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Dilimizde yer alan kelimeler bir sesli bir sessiz ya da bir sessiz ve bir sesli olacak şekilde yer almaktadır. Yani iki sessiz harf yan yana gelmez. Kravat kelimesinde iki sessiz harf yan yana geldiği için yabancı bir kökene sahip olduğunu hemen anlayabiliriz.

Kravat Nasıl Yazılır?

Kravat kelimesi, yazılışı en çok karıştırılan kelimelerden biridir. Bunun nedeni ise Türkçede iki sessiz harfin yan yana gelmemesidir. Ancak kravat kelimesi Fransızca kökenlidir. Bu yüzden doğru yazımı kravat şeklinde olanıdır. En fazla karıştırılan yanlış yazımı ise kıravattır. Bir diğer yanlış yazımda söylenişten kaynaklanır. Bazı yörelerde şive olarak k harfi g olarak söylendiği için kravat kelimesi de gravat olarak yorumlanır ve yazı diline bu şekilde yanlış olarak aktarılır.

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Kravat Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Eğer bir kelimenin doğru yazımını öğrenmek istiyorsak ilk olarak Türk Dil Kurumu kaynaklarını incelemek en doğrusu olacaktır. Kravat kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan doğru yazılışı ise arada ı harfi olamayanıdır. Yani kravat doğru yazım şeklidir.

 

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