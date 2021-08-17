Kramp nedir, neden olur? Kramp nasıl geçer?

Kramp, çoğu insanda görülebilen ve etkisi kısa bir şekilde gösteren bir hastalık türüdür. Ağrı ya da kasılma şeklinde olabilir.

Kramp Nedir?

Bir diğer adı kas spazmı olarak bilinen kramp, kaslarda meydana gelen kasılma ya da istem dışı olan ağrılar olarak tanımlanabilir. Kaslar hareketin olmasını sağlamak amacı ile kasılıp gevşer. Hareket amacıyla kasılan kas eğer gevşemeden yeniden kasılır ya da beyinde olan kaslara gevşeme sinyalini ulaştırmazsa kramp meydana gelir. İstem dışı ve birdenbire meydana gelen kas kasılması birçok kas grubunda aynı anda olabilir.

Genel olarak arka bacak, alt bacak ve ön bacakta görülebilir. Bunlar haricinde kollar, eller ve midede de görülebilir. Çoğu kişi bu problem ile günlük hayatta karşılaşmıştır. Sporcu olan kişilerde bu rahatsızlığı görmek daha olası bir durumdur. Kramp oluşan yerde dokunulduğu zaman ya da gözle görülen bir sertlik oluşur. Yapılan işin kesilmesine sebep olan ve çok şiddetli ağrılı bir sorun olan kramp, bulunduğu kası kullanılmaz hale getirmektedir. Genel olarak kısa süren bu rahatsızlık uzun da sürebilir. Hareket halinde olabilirken dinlenme esnasında da olabilir.

Kramp Neden Oluşur?

Kramp neden meydana gelir sorusu kramp geçiren kişilerin genel olarak sık sık sorduğu bir sorudur. Pek çok sağlık sorununda olduğu gibi yeme ile ilgili bozukların etki ettiği bilinir. Magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum gibi minerallerin kas hücrelerinde yer alan sinirler arasında bulunan iletişimde rol oynadığı bilinir. Bu minerallerin vücutta eksikliği olması kaslarda gevşeme ya da kasılma gibi bozukluk meydana getirir.

Uzun süre yatma, uzanma ya da oturma gibi hareketsiz kalma durumlarında da kramp meydana gelebilir. Aşırı elektrolit kaybı ve sıvı kaybı da krampların meydana çıkmasında etken rol oynar. Bunların yanı sıra şu durumlar krampa neden olmaktadır?

D, B5, B1 ve B6 vitaminlerinin yetersiz olması, Kas liflerinin ve sinir uçlarının uyarmayı sağlayan magnezyum ve kalsiyumun düşüklüğü, Aşırı kusma ve ishal durumu, beslenme bozukluğu ve hemodiyaliz nedeniyle elektrolit düzeyinde azalma olması, Dolaşım bozukluğu, şeker hastalığı ve alkol kullanımı gibi hastalıklar, Elektrolit ve sıvı kaybı olarak sıralanabilir.

Kramp Nasıl Geçer?

Kramp, oluştuğu bölgede kaslara uygulanmış olan gerilme hareketleri yardımı ile krampın geçtiği bilinir. Baldır krampında olan topuk yere basıldığı zaman iki el ile duvar itilmesi ve kramp girmiş olan bacağın yardım adım geriye gelmesi, uzanır pozisyonda yakların bilekten itibaren bedene doğru getirilmesi de krampı azaltmaya fayda sağlar.

Kaslara uygulanmış olan hafif masajlar ve sıcak kompresler kaslarda olan krampın azalmasına fayda sağlar. Kas spazmları eğer sıvı kaybından dolayı meydana gelmişse bu kaybın yerine sıvı koyulmalıdır. İlaç tedavisi uygulanmaz bunun nedeni ilaç emilene kadar ağrı çoktan geçmiş olacaktır. Antrenman öncesinde fazla miktarda su alınması krampları en aza indirir.