Kraliyet okulunda 2 Darüşşafakalı

Haberin Devamı

Darüşşafaka Lisesi 11’İnci sınıf öğrencisi Belinay Eğer ve 10’uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan, Marlborough Koleji’nin sadece İngiltere’de ikamet eden öğrencilere verdiği ‘Sixth Form Bursary’ (Son iki yıl yüzde 100 eğitim bursu) isimli bursu kazanarak bir ilke imza attı. Lise eğitimlerinin son iki yılını İngiltere’de sürdürerek tam burslu ve yatılı eğitim alacak Darüşşafakalı öğrencilerden Belinay, okulae 2025-2026, Defne ise 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak. Kraliyet ailesi üyesi Galler Prensesi Kate Middleton ve York Prensesi Eugenie Mountbatten-Windsor gibi isimlerin eğitim aldığı Marlborough Koleji, dünyanın saygın okullarından biri olarak kabul ediliyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, kolejin çok iyi bir akademik eğitim vermesinin yanı sıra iyi insan yetiştirmek için davranışlar eğitimini, kuralları ve prosedürleri de önemseyen bir eğitim kurumu olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

Haberin Devamı

BİR KÖKLÜ OKULDAN DİĞERİNE GEÇİYORLAR

“Çocuklarımızın gidecekleri okul Darüşşafaka’dan daha iyidir diyemem. Çünkü Darüşşafaka da 162 yıllık geçmişiyle dünyanın en iyi okullarından biri. Öğrencilerimiz, lise eğitimlerini Marlborough Koleji’nde tamamlayarak kültürler arası öğrenme, yabancı dil gelişimi ve sosyal çevre noktasında kendilerini geliştirebilecek. Ayrıca biliyoruz ki çocuklar, orada edindikleri bilgi ve becerileri buraya getirecek ve ülkeleri için güzel işler yapacaklar. Şimdi onlar bir köklü okuldan diğerine geçiyor.

İKİSİNİN ARASINDA SEÇİM YAPAMADILAR

Geçtiğimiz yaz 5 kız öğrencimiz Marlborough Koleji’nin yaz okuluna dahil olmuştu. Öğrencilerimizin oradaki performansından etkilenen okul ‘bu çocukları burslu olarak okulumuza almalıyız’ fikriyle bizimle görüştü. Normalde sadece bir öğrencimizi burslu olarak alacaklardı ancak Defne ve Belinay arasında seçim yapamadıkları için ikisini de almaya karar verdiler. Bu da bizim için gurur verici oldu.”

Haberin Devamı

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ

Haziran ayında İngiltere’ye gidecek ve 1 Eylül itibarıyla da kolejdeki eğitimine başlayacak olan Darüşşafaka Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Belinay Eğer, şunları söyledi:

Haberin Devamı

Belinay Eğer ve Defne Aslan“İlkokuldayken annemi kaybettim. Ardından babamın yönlendirmesiyle Darüşşafaka sınavlarına girip 5’inci sınıf eğitimime burada başladım. İçimdeki merak duygusuyla okula çabuk adapte oldum. Liseye ilk başladığımda da Darüşşafaka’da olmayan bir öğrenci takımı kurmayı hedefliyordum. Bu hedefimi 10’uncu sınıfa geldiğimde ‘Roket Takımı’nı kurarak gerçekleştirdim. Şu anda İngiltere’ye gideceğim için çok heyecanlıyım. Okul, ilk defa İngiliz vatandaşı dışında burslu öğrenci kabul etti. Bu sayede belki de sadece Türkiye değil dünya genelinden pek çok başarılı öğrencinin bu okulda okuması için bir örnek teşkil edeceğiz.

ÜLKEME KATKI SAĞLAYACAĞIM

İngiltere Kraliyet Ailesi’nden isimlerin de mezun olduğu bir okulda okuyacağız ancak ben şu anki ortamımın nasıl olduğunu ve bana neler katacağını merak ediyorum. Aslında Türkiye’de üniversite okumayı çok istiyordum ancak hayat bir şekilde rotamızı İngiltere’ye çevirdi. O nedenle şu an lisans eğitimim için net bir karar vermesem de üniversiteyi tamamladıktan sonra makine mühendisi olarak ülkeme dönmek istiyorum. Yurt dışında öğrendiklerimle ülkeme katkı sağlamayı istiyorum.”

OKULUM ‘YUVAM’ OLDU

Darüşşafaka Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan ise şöyle konuştu:

“İstanbul’da doğdum, babamı 3’üncü sınıftayken kaybettim. Darüşşafaka’nın giriş sınavlarına ise ilkokul öğretmenimin yönlendirmesiyle girdim. Yatılı okul hayatı başlangıçta zordu. Ancak gördüm ki burada bambaşka bir aile daha var. O nedenle Darüşşafaka zaman içinde ‘yuvam’ oldu. Şu an Darüşşafaka’daki robot takımının kaptanlığını yapıyorum. Bu takıma girmek de hayatımdaki dönüm noktalarından biriydi çünkü makine mühendisi olmak istediğimi o zaman fark ettim. Mühendis olmanın yanı sıra asıl büyük hedefim dünyaya bir katkıda bulunmak.

Haberin Devamı

MÜLAKATTAKİ ‘ATATÜRK’ CEVABI ETKİLİ OLDU

Kolejdeki yaz okuluna katıldığımda gördüm ki gerçekten Darüşşafaka’yla çok benzer yanları var. Ancak teknolojiyi kullanma noktasında hem okulumun hem de ülkemizin daha ileride olduğunu fark ettim. Ayrıca yaz okulundayken hem dil hem girişimcilik hem de sosyal becerilerimiz sayesinde öne çıktığımızı ve bu bursu almaya hak kazandığımızı düşünüyorum. Diğer yandan yaz okuluna alınmadan önce bir sözlü mülakat sürecinden geçtik. Oradaki performansımızı da çok beğendiler. Mülakat sorularından biri ‘Bir masada yanınızda oturacak kişinin kim olmasını isterdiniz’ şeklindeydi. Ben bu soruya ‘Atatürk’ün yanımda oturmasını isterdim’ diye yanıt verdim. Aynı soruya Belinay da ‘Atatürk ve babam’ cevabını vermişti. Bu cevaplarımız da jüriyi etkiledi.

Haberin Devamı

DARÜŞŞAFAKA MEZUNU OLAMAYACAĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM

Bizim eğitim sistemimizde üniversiteye devam etmek için Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavına giriliyor ancak İngiltere’de ‘A Level’ sistemi var. Bu sisteme göre lise eğitimimizin son 2 yılında istediğimiz dersi seçeceğiz ve o derslerin sınavına girerek mezun olacağız. Üniversite eğitimimi ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology- MIT) ya da Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde (California Institute of Technology- CALTECH) almak istiyorum. Darüşşafaka’dan mezun olamayacağım için biraz buruk hissetsem de ülkemi orada temsil edeceğim için mutlu ve gururluyum.”

SINAV 25 MAYIS’TA

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavını 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. Türkiye genelindeki 42 ilde eş zamanlı olarak yapılacak sınava, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Sınav başvuruları için son gün 20 Mayıs’tı ancak son 1 dakika kala bile çocuklar nüfus cüzdanlarıyla birlikte sınava girebilecek.