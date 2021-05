Kraliçeyi Kurtarmak kitabını kim yazmıştır? Kraliçeyi Kurtarmak kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Kraliçeyi Kurtarmak kitabı bir Rus eserlerindendir. Rus yazarın kaleme almış olduğu bu eser toplam 160 sayfadan oluşmaktadır. Kraliçeyi Kurtarmak kitabı 2002 yılında yayınlanmış ve çok beğenilmiştir. Türkçe diline ise ilk kez Mine Kazmaoğlu tarafından çevrilmiştir. Fantastik roman türünde kaleme alınmış bir eserdir.

Kraliçeyi Kurtarmak Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Kraliçeyi Kurtarmak kitabı matematik bilimini sevdirmeyi amaçlayan bir kitaptır. Aleks kitapta bir kaç tane bilmeceyi çözmek üzeredir. Kitapta ise bir kraliçenin esir olduğu anlatılmaktadır. Bu kraliçeyi kurtarmak amaçlanmıştır. Kraliçeyi Kurtarmak kitabının ana düşüncesi ise matematik dersi tüm derslerden üstün bir derstir. Son derecede eğlenceli bir derstir. Mutlaka öğrenilmesi gereken bir bilim dalıdır.

Kraliçeyi Kurtarmak Kitabını Kim Yazmıştır?

Kraliçeyi Kurtarmak kitabının yazarı ise Rus asıllı olan Kanadalı yazar Vladimir Tumanov'dur.

Kraliçeyi Kurtarmak Özet

Aleks çevresindeki çocuklara göre çok zeki bir çocuktur. Matematik dersinden nefret etmektedir. Matematik hariç diğer dersleri ise fevkaladedir. Bundan dolayı ailesi ona matematik dersini sevdirmek ister. Aleks her zaman ki gibi okula gitmek için servisi bekler. Servisi beklerken orada bir tane rakamlarla yazılı olmuş kalem bulmaktadır. Kalemi gördükten sonra oradan da aynı zamanda bir ses duyar. Bundan dolayı oldukça korkan Aleks hızlı bir şekilde okul servisine binerek oradan uzaklaşmak ister. Aleks almış olduğu kalemi okuldaki en yakın arkadaşı olan Sam'e gösterir.

Sam ise bu kalemi oldukça fazla beğenmiştir. Kendi kalemini bu kalem ile takas yapma teklifinde bulunur. Aleks bunu biraz düşünsede reddetmiştir. Ardından pazartesi günü matematik dersine yeni bulmuş olduğu bu kalem ile birlikte geleceğini söylemiştir. Pazartesi günü olur ve matematik sınavı olacağını o gün öğrenmiştir. Matematik sınavına yeni bulmuş olduğu bu kalem ile giren Aleks gördükleri karşısında şaşkınlık geçirmiştir. Çünkü bu kalem aslında bir sihirli kalemdir ve Aleks hiçbir şekilde bir şey yapmadan kalem kendiliğinden hareket eder. Kalem bütün soruları çözer.

Aleks sınav bitene kadar şaşkınlıktan küçük dilini yutmak üzeredir. Bundan dolayı da yaşananları Sam'e anlatmak ister. Sınav biter ve olan biten her şeyi en yakın arkadaşı olan Sam'e anlatır. Sam'e aynı zamanda ilk başlarda inanmayacağını bildiği için kanıtta sunmuştur. Aralarında hararetli bir konuşma geçtikten sonra iki kişi arasında bir sır olarak bilinse de Vanessa da olaya dahil olmuştur. Vanessa gizliden gizliye Aleks ve Sam'in bu konuşmasını dinlemiştir. Artık bu sır üç kişi tarafından bilinen bir sır olmuştur.

Teneffüs olmuştur. Hiçbir zaman matematik sorusu görmek istemeyen Aleks artık bütün matematik sorularını çözmek ister. Öğle arasında yemek dahi yemezken o sadece matematik soruları çözüyordur. Aleks bütün soruları tek tek çözüyor ve gördükleri karşısında şaşkınlık yaşıyordur. Aleks bir gün farkeder ki bu kalem çözdükçe küçülen bir kalemdir. Bundan sonra bu kalemi gereksiz yere kullanmamak için kendine söz verir. Bir gün ise bu kalemi kaybeder ve Aleks çok üzgündür.

Kraliçeyi Kurtarmak Karakterleri

- Aleks

- Sam

- Vanessa

- Recher