Kral nasıl yazılır? Kral kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günümüzde kral kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama ve deyim sık sık kullanılmaktadır. Bunlardan en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Gol Kralı 2- Kralı Gelse 3- Kraliyet 4- Krallık 5- Kraliçe

Kral Nasıl Yazılır?

Karl isminden türetilmiş olan kral kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Padişah ve hükümdar kelimeleriyle eş anlamlı olan kral, sınırsız güve ve yetkiye sahip olan devlet başkanı demektir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

KRAL

Kral Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Öz Türkçe olan kelimelerde ''k'' ve ''r'' gibi sessiz harfler aynı hecede yer almaz. Ancak bu kelime Sırpça kökenli olduğu için bu harflerin arasına sesli harf gelmemiştir.

KRAL - Doğru

KIRAL - Yanlış

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Kral Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Orta Çağ'da kurulan imparatorluklarda kralın yetkilerini kötüye kullanması devletin idari ve ekonomik açıdan zayıflamasına neden olmuştur.

(Doğru Kullanım)

2- Demokrasi ile yönetilen ülkeler, kırallık ile yönetilen ülkelere göre çok daha özgür olurlar. (Yanlış Kullanım)