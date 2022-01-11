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Kral nasıl yazılır? Kral kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Kral nasıl yazılır Kral kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Sırpçadan geçmiş olan kral kelimesi, 9. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Kral sözcüğü, Eski Frank kralı Carolus'un isminden türetilmiştir. Bu isim Avrupa dillerinde ''Karl'' şeklinde telaffuz edildiği için dilimize ''kral'' şeklinde geçmiştir. Monarşi ile yönetilen ülkelerde tüm yetkileri elinde bulunduran hükümdarlara kral denir. Kral sözcüğü mecazen üstün niteliklere sahip olan kişi demektir. Kral nasıl yazılır? Kral kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı bir şekilde derledik.

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 Günümüzde kral kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama ve deyim sık sık kullanılmaktadır. Bunlardan en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:  1- Gol Kralı 2- Kralı Gelse 3- Kraliyet 4- Krallık 5- Kraliçe 

 Kral Nasıl Yazılır? 

 Karl isminden türetilmiş olan kral kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Padişah ve hükümdar kelimeleriyle eş anlamlı olan kral, sınırsız güve ve yetkiye sahip olan devlet başkanı demektir. 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: 

 KRAL 

 Kral Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Öz Türkçe olan kelimelerde ''k'' ve ''r'' gibi sessiz harfler aynı hecede yer almaz. Ancak bu kelime Sırpça kökenli olduğu için bu harflerin arasına sesli harf gelmemiştir. 

 KRAL - Doğru

 KIRAL - Yanlış 

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 Kral Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Orta Çağ'da kurulan imparatorluklarda kralın yetkilerini kötüye kullanması devletin idari ve ekonomik açıdan zayıflamasına neden olmuştur.

 (Doğru Kullanım) 

 2- Demokrasi ile yönetilen ülkeler, kırallık ile yönetilen ülkelere göre çok daha özgür olurlar. (Yanlış Kullanım)

 

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