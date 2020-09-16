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Haber Giriş: 16.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

KPSS’de ‘tartışmalı’ soru iddiası

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KPSS’de ‘tartışmalı’ soru iddiası
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6 Eylül’de yapılan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından 14 Eylül’de yayımlandı.

10 gün boyunca ÖSYM’nin sitesinde kalacak soruların yüzde 10’u kamuoyuyla paylaşıldı. Sınava giren bazı adaylar sosyal medyada bir sorunun cevabının iki farklı şekilde verildiğini iddia ediyor. İddiaya göre kitapçıkta yer alan yerel saatle ilgili sorunun cevabı dağıtılan kitapçıkta ‘ileri’ iken, adayların şifreleriyle ÖSYM sistemine giriş yaparak gördükleri ekranda ‘geri’ olarak verilmiş.

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