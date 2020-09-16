KPSS’de ‘tartışmalı’ soru iddiası

10 gün boyunca ÖSYM’nin sitesinde kalacak soruların yüzde 10’u kamuoyuyla paylaşıldı. Sınava giren bazı adaylar sosyal medyada bir sorunun cevabının iki farklı şekilde verildiğini iddia ediyor. İddiaya göre kitapçıkta yer alan yerel saatle ilgili sorunun cevabı dağıtılan kitapçıkta ‘ileri’ iken, adayların şifreleriyle ÖSYM sistemine giriş yaparak gördükleri ekranda ‘geri’ olarak verilmiş.