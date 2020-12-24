KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi! KPSS-2020/2 tercih kılavuzu için beklenen gün yaklaşıyor!

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu KPSS merkezi sınavına katılan adaylar tarafından takip ediliyor. Bakanlıklardan kadro dağılımını derleyerek kılavuz haline getirecek olan ÖSYM, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu sayfasını AİS ekranından erişime açacak. KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık 2020 tarihinde başlayacak ve 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler.

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavına katılan adayları ilgilendiren KPSS-2020/2 tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 30.12.2020-07.01.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tercih kılavuzunun da aynı gün içerisinde ya da bir önceki gün ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanması ön görülüyor. KPSS tercihleri başladığı zaman ÖSYM'nin duyurular sayfasından açıklamaları takip edebilirsiniz.

ÖSYM DUYURULAR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti.

KPSS KADRO DAĞILIMI

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir