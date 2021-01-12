KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 7 Ocak'ta biten KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına çevrildi
KPSS tercih sonuçları için gözler artık ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında kamuda memur olarak atanmayı bekleyen adayların tercihlerini gerçekleştirdiği KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. KPSS tercih sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. KPSS yerleştirme işlemi ortaöğretim, lisans ve ön lisans mezunlarının puan dağılımlarına göre gerçekleşecek. İşte, KPSS tercih sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları, KPSS sınavına giren ve tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına alınacak olan adayların pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Ancak, KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 tercihlerinin sonuçları 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.
Bu bilgiler baz alındığında KPSS-2020/2 tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması ön görülüyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.
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