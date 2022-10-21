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HABERLEREğitim KPSS sonuçları açıklandı!... KPSS sonuç sorgulama ekranı: 'sonuc.osym.gov.tr' erişime açıldı...

KPSS sonuçları açıklandı!... KPSS sonuç sorgulama ekranı: 'sonuc.osym.gov.tr' erişime açıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Kpss#Kpss Sonuçları#Kpss Sorgulama
KPSS sonuçları açıklandı... KPSS sonuç sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr erişime açıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 14:52

KPSS sonuçları açıklandı... Son dakika haberine göre, 2022-KPSS Lisans sınavı sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından az önce açıklandı. Sonuç sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. 18 Eylül’de düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ve 2 Ekim’de düzenlenen KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden duyuruldu.

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ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçlarını az önce ilan etti. Adaylar, an itibariyle sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan açıklamada;

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun “A” olarak verilen doğru cevabın “B” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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KPSS sonuçları açıklandı... KPSS sonuç sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr erişime açıldı...

İPTAL SÜRECİ

KPSS sorularının bir yayınevinin deneme sınavıyla benzerlik göstermesi üzerine 31 Temmuz’da düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları iptal edilmişti. KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ve ÖABT de ertelenmişti. 1 milyonu aşkın adayın başvurduğu KPSS Lisans oturumlarının sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden ulaşılabiliyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunda yer alan yönteme göre tercihlerini internet üzerinden yapabilecek.KPSS sorularının bir yayınevinin deneme sınavıyla benzerlik göstermesi üzerine 31 Temmuz’da düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları iptal edilmişti. KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ve ÖABT de ertelenmişti. 1 milyonu aşkın adayın başvurduğu KPSS Lisans oturumlarının sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden ulaşılabiliyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunda yer alan yönteme göre tercihlerini internet üzerinden yapabilecek.

KPSS sonuçları açıklandı
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