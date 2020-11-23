KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı yayımlandı

22 Kasım’da yapılan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımladı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler

2020-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (YÜZDE 10) İÇİN TIKLAYIN