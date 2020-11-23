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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.11.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı yayımlandı

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KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı yayımlandı
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ÖSYM, 22 Kasım’da yapılan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unu yayımladı.

22 Kasım’da yapılan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımladı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler

2020-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (YÜZDE 10) İÇİN TIKLAYIN

 

KPSS Ortaöğretim yapıldı
KPSS Ortaöğretim yapıldı
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