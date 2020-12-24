Aygün’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Değerli adaylarımız, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.”

CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kâğıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor.