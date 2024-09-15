KPSS Ortaöğretim başladı

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ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlenen KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılıyor. Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruluyor, 130 dakika cevaplama süresi verilior. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları, 4 Ekim’de açıklanacak.

1 MİLYON 864 BİN 867 ADAY SINAVA BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148’inin kadın, 964 bin 719’unun ise erkek adaylardan oluştuğunu söyledi. Sınavda toplam 260 bin 94 kişinin görev yaptığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

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“Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması için 21 bin 660 emniyet görevlisi sahada görev alıyor. Sınava katılan adaylar 18-23 yaş aralığında yoğunlaştı. En yoğun başvuru İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’den yapıldı. Ayrıca sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. 6 bin 155 aday bu haktan yararlandı. Sınava 3 bin 908 engelli aday katılacak, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldü.”