KPSS Önlisans sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

“25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Önlisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir."

CEVAP KAĞITLARI DA ERİŞİME AÇILDI

2020-KPSS Önlisans adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, adayların inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Cevap anahtarı 26 Kasım itibariyle 10 gün süreyle erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kâğıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.