Hürriyet Eğitim
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KPSS önlisans sıralamalarının açıklanacağı gün belli oldu
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2020-KPSS Önlisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
Aygün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.”
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