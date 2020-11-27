KPSS önlisans sıralamalarının açıklanacağı gün belli oldu

Aygün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



“Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.”