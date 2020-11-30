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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 30.11.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

KPSS-Önlisans: Branş Bazında Sıralamalar açıklandı

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KPSS-Önlisans: Branş Bazında Sıralamalar açıklandı
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2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Önlisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleryle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileriyle aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımıyor. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandı.

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