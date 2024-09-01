KPSS Ön lisans oturumu başladı

Haberin Devamı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayan ve 120 sorudan oluşan sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek test için ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak

KADINLARIN BAŞVURU SAYISI DAHA ÇOK

"2022-KPSS Ön Lisans 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135'e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık. 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta oldu. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiği. Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısının ise 588. Sınava başvuran kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 oldu.”