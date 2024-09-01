×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimKPSS Ön lisans oturumu başladı

KPSS Ön lisans oturumu başladı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#KPSS#Önlisans
KPSS Ön lisans oturumu başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 10:42

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.

Haberin Devamı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayan ve 120 sorudan oluşan sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek test için ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak

KADINLARIN BAŞVURU SAYISI DAHA ÇOK
"2022-KPSS Ön Lisans 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135'e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık. 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta oldu. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiği. Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısının ise 588. Sınava başvuran kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 oldu.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#KPSS#Önlisans

BAKMADAN GEÇME!