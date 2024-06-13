×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimKPSS Ön Lisans başvuruları başladı

KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

Güncelleme Tarihi:

#KPSS#KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı#2024-KPSS Ön Lisans
KPSS Ön Lisans başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 12:22

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 1 Eylül'de uygulanacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı.

Haberin Devamı

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2024-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı. Başvurular, 3 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. 2024-KPSS Ön Lisans, 1 Eylül'de uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KPSS#KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı#2024-KPSS Ön Lisans

BAKMADAN GEÇME!