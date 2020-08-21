KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması bekleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başvurularının alınmaya başladığını bildirdi. Buna göre, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular ise 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

HES KODU BİLGİSİ İSTENİYOR

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer alıyor.

DHBT’YE KATILACAKLAR DA BAŞVURACAK

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekiyor.

ÖSYM BAŞKANI BAŞARILAR DİLEDİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de KPSS Ön Lisans başvurularıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. ÖSYM Başkanı şu ifadeleri kullandı:

“Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.”