KPSS öğretmenlik başvuruları başladı

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00’den itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağı için adayların, başvuru işlemi önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Ayrıntılı bilgiler 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu’nda yer alıyor.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN