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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.05.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

KPSS öğretmenlik başvuruları başladı

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KPSS öğretmenlik başvuruları başladı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos’ta, Alan Bilgisi oturumları 7- 8 Ağustos’ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos’ta uygulanacak. Sınav başvurular, 28 Mayıs- 14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00’den itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağı için adayların, başvuru işlemi önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Ayrıntılı bilgiler 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu’nda yer alıyor.

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