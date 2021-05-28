KPSS öğretmenlik başvuruları başladı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ve Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos’ta, Alan Bilgisi oturumları 7- 8 Ağustos’ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos’ta uygulanacak. Sınav başvurular, 28 Mayıs- 14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00’den itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağı için adayların, başvuru işlemi önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Ayrıntılı bilgiler 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu’nda yer alıyor.