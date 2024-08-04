KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS ÖABT ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı’na 461 bin 763 aday başvurdu. 10.15’te başlayan ilk oturum ÖABT’de adaylara 75 soru için alanlarına bağlı olarak 120 veya 150 dakika cevaplama süresi veriliyor. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise saat 14.45’te başlayacak. 120 dakika cevaplama süresi olan bu sınavda da adaylara 75 soru yöneltilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; adaylar, ilk oturum için saat 10.00’dan, öğleden sonra yapılacak ikinci oturum için ise saat 14.30’dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek.

81 İLDE 103 SINAV MERKEZİNDE DÜZENLENİYOR

Sınavlar, 81 ilde 103 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Bin 362 bina, 20 bin 286 salonun kullanılacağı oturumlarda toplam 63 bin 593 görevli yer alıyor. Sınav güvenliği için ise 6 bin 834 emniyet mensubu görev yapıyor.

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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

Nüfus müdürlükleri, T.C. kimlik kartını kaybeden ya da fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylar için bugün saat 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak. Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecek. ‘Geçici Kimlik Belgesi’ dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, sınava giriş belgesi ile biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

SONUÇLAR 23 AĞUSTOS’TA

Bugün yapılacak oturumlarla sona erecek lisans oturumlarının ardından KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre bugün düzenlenen ÖABT ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı sonuçları 23 Ağustos’ta açıklanacak.