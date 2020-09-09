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Eğitim
Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

KPSS ÖABT sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

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KPSS ÖABT sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, 'Genel Kültür-Genel Yetenek' ve 'Eğitim Bilimleri' oturumuyla geçen hafta sonu başladı. Söz konusu oturumlara katılım sağlayan öğretmen adayları şimdi de Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturum tarihini merak ediyor. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler alındığını duyurmuştu.

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