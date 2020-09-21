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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 21.09.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

KPSS ÖABT cevap anahtarı yayımlandı

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KPSS ÖABT cevap anahtarı yayımlandı
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ÖSYM, 20 Eylül’de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi’nin (2020-ÖABT) soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayınladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Eylül’de uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

2020-ÖABT TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI (YÜZDE 10) İÇİN TIKLAYIN

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