Kpss ne demek ve açılımı nedir? Kpss neyin kısaltması

Haberin Devamı

Öğrencilerin girdiği sınavlardan birisi de, KPSS'dir. KPSS herkesin gördüğü ve karşılaştığı bir kelimedir. KPSS kelimesinin açılımı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'dır.

KPSS Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Günümüzde merak edilen KPSS kelimesi pek çok kişi tarafından öğrenilmek isteniyor. Televizyonlarda veya haberlerde görülen KPSS sözcüğünün tam açılımı çok merak ediliyor. Bireyler ilk kez gördükleri kelimelerin anlamlarını öğrenmenin yollarını araştırıyor.

KPSS kelimesi de bireylerin incelediği bir kelimedir. KPSS sözcüğünün neyi ifade ederek kısaltıldığı merak ediliyor. Türkiye'de uygulanan sınavların bazı kısaltmaları bulunuyor. KPSS de sınav türleri arasında yer alıyor. Bir sınav olarak bilinen KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak ifade ediliyor.

Haberin Devamı

KPSS Neyin Kısaltması

Kelimelerin kısaltmalarını merak edenler, KPSS sözcüğünü de araştırabiliyor. Günümüzde farklı anlamları taşıyan birçok kısaltma türü bulunuyor. KPSS kelimesi de kullanılan bir kısaltma örneğidir. Bireyler KPSS sözcüğünün açılımını öğrenmek adına farklı kaynaklara yönelebiliyor. KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın kısaltması olarak kullanılıyor. Bir sınav türü olarak günümüzde kullanılan bir kısaltma çeşididir.