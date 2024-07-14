KPSS maratonu başladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS maratonu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başladı. Saat 10.15’te uygulanan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika süre veriliyor. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45’te başlayacak. 80 sorudan oluşan bu sınavda ise adayların 100 dakikası olacak. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) de 4 Ağustos’ta uygulanacak.

SINAV MERKEZİ SAYISI ARTIRILDI

Türkiye’nin 81 ilinde ve Lefkoşa’da yapılan sınavın geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezimiz olacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvuru yapan 1 milyon 470 bin 487 adaydan 526 bin 947’si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz’da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarında da 171 bin 655 aday yer alacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvuran kadın aday sayısı 949 bin 545, erkek aday sayısı ise 520 bin 942 olarak gerçekleşti. Eğitim Bilimleri oturumuna 380 bin 244 kadın, 146 bin 703 erkek aday başvurdu. Ayrıca 270 bin 927 görevli sınavlarda yer alacak” dedi.

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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

KPSS Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adaylardan kimlik kartını kaybeden ya da kimliğinde fotoğrafı bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek. Bu nedenle il ve ilçe nüfus müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutuluyor. Buralarda adayların sınava katılabilmeleri için ‘geçici kimlik belgesi’ düzenlenecek.