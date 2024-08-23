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KPSS Lisans sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#KPSS#ÖSYM#Sınav Sonuç
KPSS Lisans sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 10:35

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testlerinin sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle erişebilecek.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, “14 Temmuz’da uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz’da düzenlenen Alan Bilgisi ve 4 Ağustos’ta yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi” denildi. 

BİR SORU İPTAL EDİLDİ
Duyuruya göre; Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı soru iptal edildi. Ayrıca aynı kitapçıkta yer alan 13 numaralı sorunun “A” olarak verilen cevabı “C” olarak; ÖABT testinde Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı’ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabı da "D" olarak düzeltildi.

 Sınav sonuçları için tıklayın…

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KPSS giriş belgeleri erişime açıldı
#ÖSYM#KPSS
KPSS giriş belgeleri erişime açıldıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

 

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#KPSS#ÖSYM#Sınav Sonuç

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