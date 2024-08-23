KPSS Lisans sonuçları açıklandı

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda, “14 Temmuz’da uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz’da düzenlenen Alan Bilgisi ve 4 Ağustos’ta yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi” denildi.

BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Duyuruya göre; Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı soru iptal edildi. Ayrıca aynı kitapçıkta yer alan 13 numaralı sorunun “A” olarak verilen cevabı “C” olarak; ÖABT testinde Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı’ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabı da "D" olarak düzeltildi.

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