KPSS lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2020-KPSS lisans sonuçları ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden açıklandı. 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandı.

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarları kontrolleri yapıldı ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3’üncü oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun ‘E’ olarak girilmiş doğru cevabının ‘C’ olarak düzeltilmesine, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun ‘D’ olarak girilmiş doğru cevabın ‘C’ olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi.