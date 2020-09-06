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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi

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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi
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ÖSYM tarafından yapılan KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ‘Genel Kültür-Genel Yetenek’ oturumu sona erdi. 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi.  Sınavda, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı.

EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU ÖĞLEDEN SONRA
Sınavın öğleden sonraki oturumu KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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