KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı

KPSS'nin sabah düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarının ardından, 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde KPSS Lisans Eğitim Bilimleri saat 14.45'te başladı. Adaylara, 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Sınavda, sabah oturumunda olduğu gibi koronavirüs salgınına karşı tedbir alındı.