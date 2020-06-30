KPSS denklik puanı nedir ve nasıl hesaplanıyor?

KPSS denklik puanı, Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, yurt dışından almış olduğu diplomasının denkliği için KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılması gereken adayları nitelemektedir. Sınav esnasında bu alanda işaretleme yapan adaylara “Denklik” puanı hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylara “Denklik” puanı hesaplanmayacak.

ÖĞRETMENLERDE DENKLİK PUANI NASIL OLACAK?

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulu kararları uyarınca, yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına girmeleri gerekmektedir. Diploma denklik belgelerine düşülen Öğretmenlik şerhi Yükseköğretim Kurulu tarafından “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin Öğretmenlik alanında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri alanında başarılı olması gerekmektedir” olarak değiştirilmiştir.



Öğretmenlik alanında sınava alınan adaylar için puan hesaplamasında yapılan değişiklik nedeniyle, bu karar tarihinden önceki yıllarda yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sonuçları geçersiz sayılır.

Yurt dışında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran veya başvuracak adaylar bu sınava başvurabileceklerdir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.05.2016 tarihli toplantısında; hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınmamış kişilerin de mevcut sınavlara katılabilmeleri ve başvuruları Seviye Tespit Sınavı kararı ile sonuçlandığı taktirde elde ettikleri Seviye Tespit Sınavı sonucunun geçerli sayılmasına karar verilmiştir.

Adayların tümü (diploma denklik belgesi için KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına katılacak adaylar da dâhil) KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvurmak zorundadır. Adaylar, Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yurt dışı diplomaları denkliği için KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklardır. Diğer oturumlara katılmak zorunlu değildir, adayın tercihine bağlıdır.

Kılavuzun “Değerlendirme” maddesine göre adayların ilgili KPSS Puanları hesaplanacaktır.

Sınavın KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna giren ve sınav başvurusunda “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Denklik Puanımın Hesaplanmasını İstiyorum” seçeneğini işaretleyen adayların Denklik Puanı hesaplanacaktır. Denklik Puanının hesaplanmasında adayların Eğitim Bilimleri Testindeki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden Denklik Puanları hesaplanacaktır.

Testteki Toplam Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.

Adayların sınavda başarılı olabilmesi için Denklik Puanlarının 100 üzerinden en az 40 olması gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir. Denklik işlemleri için sınava giren adaylardan, sınav sonucuna göre başarılı olamayıp denklik belgesi almaya hak kazanamayanlar, girdikleri sınavın sonuçlarını diğer atama/yerleştirmelerde kullanamazlar.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından haklarında Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinden (Örneğin Tarih Öğretmenliği) başarılı olması istenen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan KPSS ÖABT sınavına başvuru yapmak zorundadır. Söz konusu adayların ÖABT Denklik Puanı ayrıca YÖK’e iletilecektir. ÖABT Denklik Puanının hesaplanmasında adayların ilgili alandaki ÖABT sınavındaki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve 100 üzerinden Denklik Puanları hesaplanacaktır.