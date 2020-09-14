KPSS cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 6 Eylül’de yapılan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12 - 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) sınavlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’unu yayımladı. Adaylar, söz konusu sınavların soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Adaylar, cevap anahtarları ve soru kitapçıklarını 10 gün süreyle kontrol edebilecek

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (%10) İÇİN TIKLAYIN

2020-KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (% 10) İÇİN TIKLAYIN

2020-KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ TESTLERİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI (%10) İÇİN TIKLAYIN