KPSS branş sıralamaları güncellendi

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalarınız güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı" dedi.

ADAYLARIN EĞİTİM BİLGİLERİ BAZ ALINARAK HAZIRLANDI

2020 KPSS’ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldığı kaydedildi. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek. ÖSYM’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şu açıklamalara yer verildi:

“Branş bazında sıralamaların, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturuldu, kendileriyle aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet. Adayların görüntüledikleri sayfa belge niteliği taşımıyor, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanıyor. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekiyor."