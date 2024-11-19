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KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı

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#ÖSYM#KPSS#KPSS Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı
KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 12:08

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS Lisans) katılan adayların yeni sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını açıkladı. Sonuçlar, ÖSYM ‘Aday İşlemleri Sistemi'nden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebiliyor.

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ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; branş bazında sıralamalar,  adayların kendileriyle aynı alanda sınava girenler arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veriyor. Sayfada görüntülenen bilgiler ise belge niteliği taşımıyor. Sıralama işlemleri adayların, ÖSYM sistemi üzerinde aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandı.

ATAMALARDA BRANŞ SIRALAMASI ÖNEMLİ
Açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında, KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılıyor. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekiyor” denildi.

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#ÖSYM#KPSS#KPSS Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı

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