KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS tarihleri

Kamuda memur olmak isteyen lise mezunlarının Şubat ayının sona ermesiyle 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav başvurularıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. ÖSYM 2020 KPSS sınav takvimini resmi internet sayfası üzerinden duyurmuştu. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte KPSS başvuruları ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleşecek. İşte 2020’de gerçekleşecek olan KPSS süreciyle ilgili detaylar ve ‘KPSS başvuruları ne zaman?’ sorusunun yanıtı.



ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ



KPSS sınavının lise mezunları için düzenlenen oturumu; 8 Kasım 2020’de düzenlenecek. Başvuru tarihleri 21 Ağustos – 7 Eylül olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi 22 - 23 Eylül olan sınavın sonuçları ise 8 Aralık’ta açıklanacak.



ÖNLİSANS KPSS TAKVİMİ



KPSS’nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen sınavı ise 18 Ekim’de gerçekleştirilecek. Önlisans düzeyinde uygulanacak olan sınavın başvuru tarihleri; 12 – 25 Ağustos olarak belirlendi. Sınav sonuçları 12 Kasım’da açıklanacak. Geç başvurular ise 8-9 Eylül’de alınacak.



LİSANS KPSS TAKVİMİ



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.