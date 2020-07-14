KPSS başvuru ücreti yatırma işlemi hangi bankaya yapılabiliyor? 2020 KPSS başvuru ücreti banka listesi

KPSS başvuru ücreti yatırma işlemi için son günlere girildi. 14 Temmuz tarihine kadar hesaplara yatırılabilecek olan KPSS başvuru ücreti, pek çok bankanın internet şubesi ve ATM'leri aracılığıyla tamamlanabilecek. ÖSYM tarafından 6-20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan KPSS başvurusu için para yatırma işlemi büyük önem arz edecek. Peki, KPSS başvuru ücreti nereden ödenecek? İşte, ATM'ler ve internet üzerinden de yatırılabilecek olan KPSS başvuru ücreti hakkında merak edilen bazı detaylar

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILABİLİR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür için 80 TL sınav ücreti ödenecek. Alan bilgisi için oturum başına ise 55 TL alınacak. Ödeme yerleri ve bankalar şu şekilde olacak;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Ücret ödemesi için son gün 14 Temmuz olacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvurusu 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenecek.

Aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilecek.

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2020-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır