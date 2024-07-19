'KPSS Alan Bilgisi'nde 171 bin 655 aday ter dökecek

Haberin Devamı

30 İLDE 35 SINAV MERKEZİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS Alan Bilgisi uygulaması ile ilgili yazılı açıklamada şunları söyledi; “2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu olan kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 20 Temmuz saat 10.15’te başlayacak, sınav 150 dakika sürecek ve 12.45’te sona erecek. İkinci oturum olan hukuk, iktisat, maliye aynı gün saat 14.45’te başlayacak, sınav 150 dakika sürecek ve 17.15’te sona erecek. Üçüncü oturum ise işletme, muhasebe, istatistik alanında, 21 Temmuz Pazar saat 10.15’te başlayacak. Sınav 160 dakika sürecek ve 12.55’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacaklar. Testler 40’ar sorudan oluşacak. İstatistik testinde adaylara 60 dakika cevaplama süresi, diğer testlerde 50’şer dakika cevaplama süresi verilecek. Türkiye’nin 30 ilinde ve 35 sınav merkezinde düzenlenecek Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu.

Haberin Devamı

SONUÇLAR 23 AĞUSTOS’TA

Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Sınav sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanacak.”