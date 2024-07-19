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'KPSS Alan Bilgisi'nde 171 bin 655 aday ter dökecek

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#KPSS#Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy#2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi
KPSS Alan Bilgisinde 171 bin 655 aday ter dökecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 12:47

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu hafta sonu yapılacak 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi oturumlarına 171 bin 655 adayın başvurduğunu belirtti.

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30 İLDE 35 SINAV MERKEZİ
ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS Alan Bilgisi uygulaması ile ilgili yazılı açıklamada şunları söyledi; “2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu olan kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 20 Temmuz saat 10.15’te başlayacak, sınav 150 dakika sürecek ve 12.45’te sona erecek. İkinci oturum olan hukuk, iktisat, maliye aynı gün saat 14.45’te başlayacak, sınav 150 dakika sürecek ve 17.15’te sona erecek. Üçüncü oturum ise işletme, muhasebe, istatistik alanında, 21 Temmuz Pazar saat 10.15’te başlayacak. Sınav 160 dakika sürecek ve 12.55’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacaklar. Testler 40’ar sorudan oluşacak. İstatistik testinde adaylara 60 dakika cevaplama süresi, diğer testlerde 50’şer dakika cevaplama süresi verilecek. Türkiye’nin 30 ilinde ve  35 sınav merkezinde düzenlenecek Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu.

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SONUÇLAR 23 AĞUSTOS’TA
Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Sınav sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanacak.”

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#KPSS#Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy#2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi

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