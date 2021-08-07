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Eğitim
AA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı

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KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakikada verildi. ÖSYM, COVID-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

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