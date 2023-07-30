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KPSS Alan Bilgisi oturumunda son gün

Güncelleme Tarihi:

#KPSS#Alan Bilgisi#ÖSYM
KPSS Alan Bilgisi oturumunda son gün
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 10:12

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı Sınavı (KPSS), 30 Temmuz’da saat 10.15 itibarıyla 30 ildeki 35 sınav merkezinde başladı. 160 dakika sürecek sınavda adaylar, toplam 120 sorudan oluşan işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden sorumlu olacak.

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS Alan Bilgisi 3’üncü oturumu için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı belirtildi. 488 bina ve 6 bin 599 salonun kullanıldığı sınav için emniyet görevlisi dahil toplam 23 bin 851 kişi görevlendirildi. 183 bin 252 kişinin başvurduğu KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanının, T.C. kimlik kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslının yanında bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

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#KPSS#ÖSYM
KPSS Alan Bilgisi’nde iki oturum geride kaldıHürriyet LogoHürriyet.com.tr
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