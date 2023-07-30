KPSS Alan Bilgisi oturumunda son gün

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS Alan Bilgisi 3’üncü oturumu için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı belirtildi. 488 bina ve 6 bin 599 salonun kullanıldığı sınav için emniyet görevlisi dahil toplam 23 bin 851 kişi görevlendirildi. 183 bin 252 kişinin başvurduğu KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanının, T.C. kimlik kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslının yanında bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.