Saat 10.15'te baÅŸlayacak Genel Yetenek-Genel KÃ¼ltÃ¼r SÄ±navÄ±nda adaylara, Ã§oktan seÃ§meli 120 soru yÃ¶neltilecek ve sorularÄ± cevaplamalarÄ± iÃ§in adaylara 130 dakika sÃ¼re verilecek. Saat 14.45'te baÅŸlayacak EÄŸitim Bilimleri SÄ±navÄ±nda ise Ã§oktan seÃ§meli 80 soru iÃ§in sÃ¼re 100 dakika verilecek. Adaylar, sÄ±navÄ±n sabah oturumunda 10.00, Ã¶ÄŸleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.

SINAVDA KOVÄ°D-19 Ã–NLEMLERÄ°

Ã–SYM, Kovid-19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± 2021-KPSS A Grubu ve Ã–ÄŸretmenlik SÄ±navÄ± Ã¶ncesinde tedbir aldÄ±. Bu kapsamda, sÄ±nav binalarÄ±nÄ±n detaylÄ± temizliÄŸi yapÄ±lacak ve dezenfekte edilecek. Adaylara sÄ±nav binasÄ± giriÅŸlerinde gÃ¶revliler tarafÄ±ndan maske ve dezenfektan daÄŸÄ±tÄ±lacak. Ä°steyen adaylar, dezenfektanlarÄ±nÄ± yanlarÄ±nda getirebilecek. SÄ±nav gÃ¶revlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve gÃ¶revliler, kendi maske ve siperlikleri ile de sÄ±nava gelebilecek.Â Â Â Â Â

Kovid-19 durumu olan adaylar, sÄ±nav merkezlerinde hazÄ±rlanan ayrÄ± salonlarda sÄ±nava alÄ±nacak. SÄ±nav gÃ¶revlileri ve adaylarÄ±n Kovid-19 durumlarÄ±, HES kodlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla takip edilecek. Okul bahÃ§elerindeki yÄ±ÄŸÄ±lmayÄ± Ã¶nlemek ve sosyal mesafeyi korumak iÃ§in adaylar ve sÄ±nav gÃ¶revlileri dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§ kimse okul bahÃ§elerine alÄ±nmayacak. Adaylar, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸte ve sÄ±nav bitiminde binadan Ã§Ä±kÄ±ÅŸta, sosyal mesafenin korunmasÄ± iÃ§in sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan yÃ¶nlendirilecek.Â Â Â Â Â

AyrÄ±ca, sÄ±nav gÃ¼nÃ¼ nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±nÄ± kaybedenlere geÃ§ici kimlik belgesi vermek iÃ§in aÃ§Ä±k tutulacak nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri de Ã–SYM'nin internet sitesinden duyuruldu.Â Â Â Â Â