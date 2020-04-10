KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri açıklandı mı?
KPSS başvuru ve sınav tarihleri, her yıl güncel olarak yayınlanan ÖSYM sınav takvimi içerisinde duyuruluyor. Memur olmak isteyen adaylar kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını tamamladıktan sonra heyecanla sınav tarihlerini bekliyorlar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihlerinin yeniden düzenlendiği açıklandı. Peki KPSS ne zaman yapılacak?
KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Memur olmak isteyen adaylar, merkezi olarak düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına giriyorlar. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi içerisinde daha önce başvuru ve sınav tarihleri açıklanmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı sınavların tarihlerinin ertelenmesinin ardından yani takvim yayınlandı.
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS başvuru tarihleri henüz ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer almıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle