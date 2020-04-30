KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi
Merkezi sınavlar her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. KPSS ne zaman yapılacak? sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavın yeni tarihi açıklandı. Peki KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?
KPSS başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. KPSS ne zaman yapılacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihlerinin ertelendiğinin açıklanmasının ardından yeni ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. KPSS oturumları için başvuruların ne zaman yapılacağı merak konusu.
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
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KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
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