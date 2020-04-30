MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi
GeriEğitim KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 30.04.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi
Abone Olgoogle-news

Merkezi sınavlar her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. KPSS ne zaman yapılacak? sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavın yeni tarihi açıklandı. Peki KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. KPSS ne zaman yapılacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihlerinin ertelendiğinin açıklanmasının ardından yeni ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. KPSS oturumları için başvuruların ne zaman yapılacağı merak konusu.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

KPSS 2020 ne zaman yapılacak KPSS başvuru tarihi açıklandı mı ÖSYM sınav takvimi

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle