KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi

KPSS başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. KPSS ne zaman yapılacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihlerinin ertelendiğinin açıklanmasının ardından yeni ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. KPSS oturumları için başvuruların ne zaman yapılacağı merak konusu.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

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KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.